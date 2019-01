Una vida dedicada al poble. El socialista Pere Moradell, de Torroella de Fluvià, i l'independent Josep Vilà, de Fogars de la Selva, són els últims «alcaldes del 79» que queden a les comarques gironines. Moradell té previst tornar a presentar-se a les municipals del 26 de maig, mentre que Vilà encara no ho té decidit.

ere Moradell, de Torroella de Fluvià (PSC), i Josep Vilà (Independents per Fogars), de Fogars de la Selva, són els dos únics alcaldes de les comarques gironines que han estat al capdavant dels seus respectius ajuntaments de forma ininterrompuda des de l'any 1979. Moradell, malgrat alguns problemes recents de salut, té previst tornar a presentar-se en les eleccions municipals del proper 26 de maig. Vilà, en canvi, encara s'ho està pensant i no té res decidit.

Als seus 66 anys, Moradell, pagès de professió, té previst tornar a presentar-se a l'alcaldia de Torroella de Fluvià, un municipi de l'Alt Empordà de 723 habitants i set regidors. «La feina, al poble, no s'acaba mai i sempre hi ha nous reptes», explica. Cansat no ho està pas: «És una feina que no cansa si t'agrada, i sempre hi he posat molta il·lusió», assegura.

Moradell considera que la clau de les seves repetides victòries no és ell, sinó els seus electors. «La gent no és pas tonta, i vota en funció de la feina que has fet. Valoren el temps que has treballat i la dedicació que hi has posat», assegura. I considera que tot plegat no és massa diferent d'una empresa privada: «L'alcalde és com un gerent d'una empresa. Si funciona, la gent vol que es quedi, i si no, deixen de votar-lo», explica.

El batlle alt-empordanès considera que, malgrat el patiment que va suposar per als municipis els anys de crisi econòmica, se n'ha sortit prou bé i tot «s'ha anat posant a lloc». «Ara el problema ja no són els diners, sinó que te'ls deixin gastar: cada cop hi ha més normatives i et demanen més informes, i pots tenir un superàvit que no pots gastar-te», lamenta. Tot i això, Moradell en general se sent satisfet de la feina feta al capdavant de l'alcaldia: «Quan veig que tenim el poble arreglat, molt millor de quan vaig arribar, i veig que la gent ho reconeix, me'n sento orgullós», indica.

En aquests moments, l'equip liderat per Moradell compta amb quatre regidors, mentre que el partit de l'oposició, l'agrupació El Nostre Poble, en té tres. L'alcalde, però, és conscient que els fets dels darrers mesos, i molt especialment el procés independentista, «han deixat tota Catalunya trasbalsada». Per això, no descarta que la Crida, el PDeCAT o altres partits independentistes puguin presentar també candidatura. «Sempre és lícit», assenyala. Ell, per la seva banda, ho té clar: si torna a sortir escollit, una de les seves prioritats serà ampliar l'Ajuntament: «Ara és massa petit i no hi ha prou despatxos. Fins i tot hem de fer servir la sala de plens com a despatx», assenyala.

Pel que fa al futur, té clar que aquesta serà, «probablement», l'última vegada que torni a concórrer a unes eleccions municipals, tot i que apunta que «mai se sap». En aquests moments és portaveu del seu partit al Consell Comarcal i anteriorment havia estat també diputat provincial, però assegura que mai ha tingut temptacions de voler pujar «més amunt». «Treballar pel teu poble és molt satisfactori. Si t'agrada i veus que pot anar millorant, ja et sents més que satisfet», assenyala.



Els dubtes de Vilà

Mentrestant, Josep Vilà també està plantejant-se si torna a concórrer a les eleccions amb Independents per Fogars, el partit independent amb el qual es va presentar el 1979 i amb el qual ha anat revalidant l'alcaldia. De fet, és l'únic alcalde independent de Catalunya que ha continuat durant tants anys a l'alcaldia. Ara, però, no està segur de què fer, malgrat que tothom li ho pregunta. «No ho tinc clar», admet, tot i que és conscient que haurà de prendre la decisió en les properes setmanes. En aquests moments, el partit de Vilà governa còmodament al municipi, mentre que a l'oposició hi ha dos regidors de l'agrupació d'electors Alternativa Fogars.

Les eleccions de 2015 van posar punt i final al mandat d'un altre dels alcaldes històrics de la demarcació: el de Palau-saverdera, Narcís Deusedas, que va perdre l'alcaldia en mans d'Isabel Cortada, de Gent per Palau.