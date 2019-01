El límit de 90 km / h en carreteres convencionals entra en vigor aquest dimarts

La reducció de velocitat a 90 km/h a les carreteres convencionals entra en vigor aquest dimarts 29 de gener. La modificació del Reglament General de Circulació que contempla aquesta mesura va ser aprovada en el Consell de Ministres del 28 de desembre i publicada al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) l'endemà, tot i que entra en vigor al mes de la publicació, per donar temps als titulars de les vies afectades a realitzar canvis en la senyalització.

Aquest mateix dilluns 28 de gener, els directors generals de Carreteres, Javier Herrero; i de Trànsit, Pere Navarro, han canviat l'últim senyal que limita a 100 km / h la velocitat en vies convencionals per la de 90 km / h, que ha tingut lloc al punt quilomètric 44,120 de la N-6, a Madrid.

Durant els últims 30 dies, la Direcció General de Carreteres, a través de les seves demarcacions, així com la resta de titulars de la via, han procedit a la retirada o canvi de senyals dels antics límits de velocitat. En total, s'han canviat 2.719 senyals de la Xarxa de Carreteres de l'Estat, que ha tingut un cost aproximat de 526.000 euros (sense IVA). La mesura afecta 11.856 quilòmetres.

Aquesta modificació preveu canvis en l'article 48 del Reglament General de Circulació referit als límits de velocitat a les carreteres convencionals, per tal principal de reduir la sinistralitat viària i complir l'objectiu establert en l'estratègia de Seguretat Viària 2011-2020 de baixar de 37 la taxa de morts en accident de trànsit per milió d'habitants. En 2017 la taxa va ser de 39.

En concret, suposa la desaparició dels diferents límits de velocitat genèrics establerts, 90 i 100 km / h per a turismes i motocicletes, en funció de si la via disposava o no de metre i mig de voral practicable, reduint-lo a una limitació general de 90 km / h.



Les vies gironines

En el cas de la demarcació de Girona, les carreteres afectades seran la C-66, que uneix Palafrugell amb Besalú i transcorre per les comarques de la Garrotxa, el Pla de l'Estany, el Gironès i el Baix Empordà; la C-31, que uneix el Vendrell amb la localitat de Figueres fent un total de 249 quilòmetres en quatre trams discontinus; la C-26, que comença a Alfarràs i finalitza a la localitat alt-empordanesa de Borrassà: la C-65, que surt de Girona i va fins a Sant Feliu de Guíxols, i la C-25 (més coneguda popularment com a Eix Transveral), que travessa Catalunya des de Cervera fins a Riudellots de la Selva i d'aquesta manera connecta les Terres de Ponent amb l'autopista del Mediterrani.

Pel que fa a l'Àmbit territorial de Barcelona, s'actuarà a les carreteres C-35, C-59, N-II, C-15 i C-37. A l'Àmbit de Lleida seran les vies C-13, C-14, C-14z, C-26, N-II, C-12 i LP-3322. Al de Tarragona seran la C-14, la C-37 i la C-51. I a l'Àmbit de les Terres de l'Ebre només es tocarà la via C-12.