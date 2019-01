Detinguts dos homes per conduir beguts i accidentar-se a Pau i Bàscara

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 26 i 27 de gener dos homes, de 59 i 32 anys i de nacionalitat francesa, per accidentar-se mentre conduïen beguts.

El primer accident va passar pels volts de les dotze de la nit de dissabte quan una furgoneta va topar amb un fanal i una senyal de circulació a la carretera GI-610, a Pau (Alt Empordà). Quan la policia hi va arribar, va comprovar que el conductor estava il·lès però presentava símptomes d'anar begut.

A la prova d'alcoholèmia va donar un resultat positiu de 0,55 mg/l d'aire expirat quan el límit permès és de 0,25. El segon cas va passar cap a les set de la tarda de l'endemà. Un turisme va perdre el control quan avançava un camió a l'AP-7, a Bàscara, i va xocar amb el semiremolc del comboi. El cotxe va quedar aturat a la via i el conductor va sortir-ne, va saltar una tanca de la via i va caure per un talús, des d'una altura de quinze metres.

L'home va haver de ser atès per les ferides que presentava a l'Hospital de Figueres, on li van practicar la prova d'alcoholèmia. El conductor va donar 0,76 mg/l d'aire expirat.

Tots dos van quedar detingut com a presumptes autors d'un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de l'alcohol.

Els arrestats, que no tenen antecedents, van quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial.