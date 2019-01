La Fapac alerta d'una llei que blindaria la privatització del menjador o les extraescolars

La Federació d'associacions de mares i pares d'alumnes de Catalunya (Fapac) ha expressat per carta als grups parlamentaris el seu temor que el Parlament aprovi el projecte de Llei de contractes de serveis a les persones, perquè afirma que deixarà en mans privades la gestió del temps del migdia, les activitats extraescolars i l'acollida de matí i tarda als centres educatius. Per això, l'organització de famílies ha demanat als partits que hi votin en contra i que accedeixin a reunir-s'hi per discutir possibles alternatives.

En les cartes, la Fapac remarca que aquest és «un projecte de llei que la ciutadania encara desconeix, però que els afecta directament, ja que suposa blindar l'externalització d'aquests serveis educatius». La federació ha escrit que, en la seva opinió, «el silenci del Departament d'Educació entorn del Decret de Menjador ?la tramitació del qual s'ha postposat un any? es deu al fet que aviat, entre tots els grups, podeu aprovar una llei que sotmetrà tot el temps no lectiu a les normes del mercat mitjançant l'eufemisme de la contractació pública».

La Fapac assegura que si s'aprova la nova normativa que regularà els contractes de serveis a les persones «oblidem-nos d'avançar en el model de menjador» que defensa l'entitat, basat en «la universalitat i gratuïtat d'un temps de migdia vinculat al dret a l'educació pública». El llistat de greuges de la federació s'amplia amb l'advertiment que, si el Parlament aprova la llei, «oblidem-nos també de la participació de les famílies en la decisió, gestió i supervisió del temps de migdia, l'acollida matinal i de tarda, i les activitats extraescolars».

A mitjan desembre, el Departament d'Educació va informar que frenava la tramitació del nou decret de menjadors escolars per dur a terme un procés participatiu. La presentació de l'esborrany va provocar nombroses reaccions en contra.