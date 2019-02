Presenten Robert Vilà com a cap de llista de Fem Celrà-ERC

Fem Celrà-ERC va presentar aquest divendres l'alcaldable del grup a les eleccions municipals del maig, Robert Vilà. A l'acte hi van participar unes 180 persones. El candidat va definir el seu projecte com aquell que està «centrat en el benestar dels veïns i veïnes, en l'eficàcia dels recursos municipals i en la racionalitat de la gestió?Aquest és l'esperit republicà de responsabilitat política d'esquerres». L'alcaldable va cloure l'acte, celebrat divendres i que va comptar amb la presència d'Anna Coll, portaveu de Fem Celrà a l'acte, i del president del Parlament, Roger Torrent. Aquest últim va assegurar que «som gent que provenim d'arreu i l'objectiu que tenim no té a veure amb el nostrepassat, sinó amb el futur que volem. [...] Volem deixar als nostres fills un lloc millor del que ens han deixat. I això és el projecte de la República». L'acte va començar amb un fragment d'una conferència virtual d'Oriol Junqueras.