Les comarques gironines deixen enrere un gener sec, seguint la tendència del desembre

Seguint la tendència del passat mes de desembre, les comarques gironines han registrat un gener més aviat sec. Així es pot percebre en el darrer informe del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), on es mostra que la precipitació acumulada a la província es va moure entre els 10 i els 20 litres per metre quadrat a la majoria de punts, a excepció de la Cerdanya i una petita part del Ripollès, on van oscil·lar entre els 60 i els 120.

Aquests valors ja van ser molt similars el mes anterior i, en canvi, ben diferents dels de novembre, quan es van comptabilitzar entre 300 i 400 litres per metre quadrat a gran part de la demarcació. L'episodi de pluja més notable va tenir lloc entre el 19 i el 21 de gener, seguit de dues nevades posteriors situades entre el 22 i el 28 del mateix mes.

A banda de la neu, el fenomen més destacat va ser el vent de component nord. Les ratxes més fortes -superiors als 90 quilòmetres per hora- es van registrar als indrets típicament més ventosos, com són, per exemple, les zones elevades i el nord de la comarca de l'Alt Empordà.



Anomalies negatives

Paral·lelament, el mes de gener s'ha de qualificar de termomètricament fred a les depressions i planes interiors i parts més elevades del Pirineu. A la resta ha estat normal i fins i tot càlid als punts culminants del Prelitoral i del Prepirineu. El flux del primer i quart quadrant, que va marcar el gener d'enguany, arrossegava masses d'aire fred que van afavorir un descens tèrmic. Aquest aire fred s'acumulava als fons de les depressions i planes interiors del país, amb la consegüent formació de boires a les planes i depressions de l'interior. Aquestes van ser gebradores, fet que va mantenir la temperatura baixa en aquestes contrades. En el cas de la demarcació es van registrar anomalies tèrmiques de caràcter negatiu, per exemple a la Cerdanya (-1,7ºC) o bé al Ripollès, amb -1,5ºC a l'estació d'Ulldeter.



Irradiació solar

Finalment, pel que fa als valors d'irradiació solar global, aquests es van situar per sobre dels normals al vessant mediterrani. Al quadrant nord-oest -més afectat per les pertorbacions que van creuar Catalunya- els valors van quedar semblants o per sota als valors normals, si bé a l'altiplà Central i la Noguera el causant va ser la boira. En el cas de les comarques gironines, l'anomalia es va situar entre el 10 i el 20%.