Els Mossos ja vigilen els jutjats i hi ha menys agents a seguretat ciutadana

Els Mossos d'Esquadra de les comarques gironines ja custodien les seus judicials. Aquesta mesura va entrar en vigor dimecres i des de la nit i matinada ja es van poder veure policies d'aquest cos a les portes dels jutjats. Això representa, per tant, destinar als jutjats uns recursos que fins ara hi havia a les comissaries. Els elegits són els efectius de seguretat ciutadana, el que suposa que a la pràctica hi ha menys policies a les comissaries o patrullant al carrer.

La mesura ha encès les alarmes dels sindicats, que ja han denunciat que la vigilància a les seus judicials compromet la seguretat ciutadana.

Des del sindicat CAT, la seva portaveu, Maria José Dávila, assegura que es deixa les poblacions «sense seguretat ciutadana quan hi ha un increment de la delinqüència» i afegeix que durant el primer dia de posada en marxa ja s'ha pogut veure que aquesta ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TJSC) suposarà que a la província de Girona, les comissaries més petites siguin aquelles que es quedin «amb menys recursos».



Sota mínims

Posa d'exemple que la comissaria de Santa Coloma de Farners es va quedar «amb una sola patrulla per a tota la comarca» ja que els seus efectius van haver de custodiar les dues seus dels jutjats de la capital de la comarca. A Banyoles, afegeix que es va quedar «de patrulla un indicatiu de paisà i el sergent». Finalment, a la Bisbal es va haver de vigilar els jujats amb una patrulla procedent de Girona.

La portaveu augura que aquesta situació afectarà «contínuament» la comisaria de Salt i d'altres com les d'Olot, Sant Feliu de Guíxols i Santa Coloma de Farners. Segons la seva opinió, la decisió del TSJC provocarà que aquestes seus policials «es quedin com a molt amb una dotació per cobrir el territori amb el greuje que això suposa d'inseguretat per la ciutadania i pels propis agents que no disposaran de recolzament en el cas d'una actuació complicada».

El TSJC va ordenar aquesta vigilància per part dels Mossos després de les accions de protesta realitzades pels CDRs els últims mesos a les portes dels jutjats. La darrera es va produir aquesta mateixa setmana i va suposar la col·locació de fems i escombraries així com algunes pintades a les portes de seus judicials. La situació va provocar que dimarts la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) reclamés als Mossos protegir les seus judicials catalanes i va titllar «d'intolerables atacs» les accions del CDR als edificis judicials. Aquest dilluns a la província de Girona es van veure afectats mitjana dotzena de seus i en algunes, segons va indicar l'estament judicial, fins i tot no es va poder desenvolupar l'activitat. En aquest cas, segons recollia l'ACN, a Valls i Cervera es va donar aquest fet.

La portaveu del CAT assegura que el cos està molt molest amb la decisió del TSJC, afegit «a la precarietat d'efectius que disposa en aquest moment el cos de Mossos d'Esquadra», assenyala. La representant sindical demana que d'aquest tipus de vigilància se'n facin càrrec si és necessari efectius privats.

Per la seva banda, des del sindicat SAP-Fepol, que és el majoritari dins dels cos, es va emetre ahir un comunicat també en la mateixa línia del CAT i en què es recorda que aquesta nova tasca suposa que hi hagi alguns punts de la geografia catalana que es quedin, per l'anomenat dispositiu Toga, «sense dotacions policials destinades a la reacció, amb la impossibilitat de poder cobrir altres serveis que van sortint». Des del sindicat policial també es ressalta que «havent de cobrir aquest servei, cada comissaria amb seus judicials, té una patrulla menys per garantir la seguretat ciutadana».

La mateixa força sindical ha afegit que «cada vegada és més elevada la càrrega de treball que han de suportar els efectius i cada vegada són menys per cobrir-les».



Enviar Policies Nacionals

El Consell General del Poder Judicial demana al president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jesús María Barrientos, que informi puntualment sobre la «suficiència i l'eficàcia» d'aquest dispositiu dels Mossos i avisa que si considera que el dispositiu és «qüestionable» sol·licitarà al Govern espanyol que hi desplegui també efectius de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, segons informa ACN.

La comissió permanent del CGPJ torna a tancar files amb els jutges i condemna els atacs i també celebra la decisió del TSJC. «Ens congratulem que per fi s'estiguin adoptant mesures que semblen apuntar en la línia correcta, tot i que hagi hagut de ser després de diversos requeriments i, finalment, ordres peremptòries», recull la nota de premsa del CGPJ.