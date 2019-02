Comença la votació per decidir el destí de 40.000 euros del pressupost a Llagostera

El procés de votació per decidir el destí de 40.000 ? del pressupost municipal de Llagostera ja ha començat i les votacions es podran fer presencialment fins al pròxim 11 de març amb unes butlletes que els veïns del municipi rebran a casa, o bé telemàticament des de l'espai de participació ciutadana del web de l'Ajuntament de Llagostera. Les 10 propostes que l'Ajuntament sotmetrà a votació són les següents: potenciar la celebració del Nadal, construir una pista de Pump Track, millorar la pista esportiva, habilitar una àrea de trial per a bicicletes, arranjar la zona d'aparcament de Casa Blanca, senyalitzar carrils per a vehicles no motoritzats als carrers del nucli urbà, arranjar el camp de futbol de Mont-Rei, millorar i ampliar el parc infantil de Llagostera Residencial, crear una zona d'ombreig al Parc de la Tirolina i instal·lar càmeres de vigilància de seguretat a les entrades del poble. Els resultats es donaran a conèixer el divendres 15 de març.

Durant el procés de recollida de propostes, iniciat el passat mes de desembre, se n'han rebut un total de 95, 20 de les quals han estat repetides, 29 descartades i 28 de ja previstes en el pressupost municipal pel 2019. Cal destacar que els alumnes de l'ESO de l'Institut de Llagostera han participat, per segon any consecutiu, en el procés de recollida de propostes. Totes les propostes han estat valorades i avaluades tant a nivell tècnic com a nivell polític. «La majoria de propostes que no s'han incorporat a la fase final de votació han estat descartades per sobrepassar els 40.000 euros de pressupost màxim fixat, per no ser considerades inversions o no ser de competència municipal», segons va explicar el regidor de Participació Ciutadana, Robert Montiel.