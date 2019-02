Despengen la pancarta pels presos a Figueres

El balcó de l'Ajuntament de Figueres va despertar-se ahir sense la pancarta de «Llibertat presos polítics» que presidia el consistori. Els responsables la van despenjar durant el dissabte a la nit, tot i que la plaça on es troba l'ajuntament és una de les més concorregudes de la ciutat. Figueres no és la primera localitat on s'ha despenjat la pancarta en favor dels polítics empresonats. En concret, a Blanes (Selva) ja hi ha hagut diversos episodis similars, ja que l'Ajuntament va tornar-la a penjar en dues ocasions.