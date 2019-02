Objectiu: diversificació i aposta per l'Europa de l'Est

Rebaixar l'excessiva dependència de Ryanair, intentar consolidar els més de dos milions de viatgers amb què es va tancar el 2018 i apostar per les connexions amb l'Europa de l'Est: aquestes són algunes de les prioritats que té l'aeroport de Girona-Costa Brava per a aquest 2019, un any que es veurà molt influït pel que pugui succeir finalment amb el Brexit.

De fet, a aquestes alçades, encara no estan del tot confirmades les destinacions per a la temporada d'estiu, ja que les companyies estan pendents, en bona part, de què acabarà succeint al Regne Unit, que és un dels principals mercats de l'aeròdrom gironí. De moment, malgrat que l'any no ha començat amb massa bon peu, encara hi ha marge per créixer durant els mesos d'estiu. La «temporada alta» a l'aeroport va de març a octubre.