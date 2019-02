Les Vies Verdes van generar 3,5 milions de € l'any passat a Girona

L'activitat de les Vies Verdes a les comarques gironines va generar durant el 2018 un impacte econòmic de gairebé 3,5 milions d'euros. Un estudi econòmic xifra en 277.795 els usuaris anuals, la majoria dels quals (59%) són homes, amb una mitjana d'edat de 47,5 anys i amb estudis superiors.

El Consorci de les Vies Verdes va encarregar dos estudis, un de quantitatiu i l'altre qualitatiu, per conèixer l'impacte econòmic i social i el perfil dels usuaris de les rutes que gestiona: les Vies Verdes de Girona i la ruta Pirinexus. Els dos informes, que es van presentar ahir en una jornada a la Casa de la Cultura, apunten a un clar balanç econòmic i social positiu per al territori.

El primer estudi està fet a partir de 600 enquestes a usuaris de les rutes i l'ha dut a terme BMI consultors. L'encarregat de presentar-lo, Marc Grijalvo, va deixar clar que aquests 3,5 milions d'euros d'impacte són una dada «excepcional», però va confiar que aquesta xifra sigui un punt de partida per continuar creixent.

Dels 277.000 usuaris, més de la meitat, un 58%, són veïns de les comarques gironines, un 17% procedeixen de Barcelona i la seva àrea metropolitana i un 25% venen d'altres llocs. De fet, la majoria (un 60%) coneixen les Vies Verdes perquè resideixen a la zona, mentre que també tenen un pes molt important els «prescriptors»: és a dir, aquelles persones que han utilitzat les Vies Verdes i ho recomanen a familiars i amics. Un 57% dels usuaris són vianants, mentre que un 43% són ciclistes.

Pel que fa a la despesa mitjana de cada usuari de les Vies Verdes, se situa en 13,7 euros per persona i dia. Tot i això, Grijalvo va apuntar que hi ha una gran diferència entre els usuaris gironins -que fan una despesa molt baixa- i els que venen a practicar el cicloturisme, per exemple, des de l'àrea metropolitana, que poden arribar a gastar més de 60 euros.

D'altra banda, les Vies Verdes permeten crear més de 60 llocs de treball. La restauració i els allotjaments són els sectors més beneficiats de la despesa econòmica dels usuaris.

L'esport, l'oci i la salut són les principals motivacions que condueixen els usuaris fins a les Vies Verdes. Els aspectes més ben valorats són la senyalització i la neteja de les rutes, l'estat de les vies en general i els serveis d'allotjament i restauració. En canvi, els usuaris consideren que cal millorar les àrees de descans i els punts d'informació.



La visió dels empresaris

D'altra banda, ahir també es va presentar un segon estudi sobre la percepció que tenen de l'impacte de les rutes els agents econòmics que hi estan vinculats. En aquest cas, es van fer entrevistes qualitatives amb institucions i empreses del territori al llarg de cinc mesos, els resultats de les quals van ser presentats pel consultor turístic Jordi Casassayas.

Segons aquest estudi, les Vies Verdes són vistes com una «infraestructura amb funció lúdica i de mobilitat i salut» per a la població local. En canvi, la ruta Pirinexus (ruta cicloturística gironina que arriba fins a França) es considera un producte més turístic, ja que enllaça diversos trams pedalables, té forma circular i connecta més territoris. En general, les empreses estan satisfetes amb les Vies Verdes, al considerar que són un «bon aparador» per atraure viatgers, però creuen que se n'hauria de millorar la comunicació.

El president del Consorci de les Vies Verdes, Albert Gómez, considera que aquests resultats situen les rutes de senderisme i cicloturisme «en un motor econòmic important del territori», i considera que encara ho serà més en els propers anys.