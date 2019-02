Francesc Castañer encapçala la llista d'Independents de Porqueres

L'actual batlle de Porqueres, Francesc Castañer, repeteix com a cap de llista del partit Independents de Porqueres (IdP) que es presentarà a les properes eleccions municipals del mes de maig. Castañer compta amb quatre anys d'experiència com alcalde i 12 com a regidor, 8 dels quals a la regidoria de Joventut i Festes i 4 a la d'Urbanisme i Serveis.

Castañer es mostra il·lusionat per continuar encapçalant el municipi i és per aquest motiu que ha decidit tornar-se a presentar com a cap de llista d'IdP amb l'aprovació de la resta del grup. Segons indica la formació en un comunicat, els eixos principals del proper mandat se centraran en promoure millores a la plaça Major, a la zona esportiva i als equipaments que donen servei a les persones, a part d'afrontar problemàtiques estructurals com l'urbanisme o la baixa taxa de natalitat del municipi, que és una tònica a tot el país.