L'hospital Trueta atén unes 900 persones per malaltia inflamatòria intestinal

La Unitat de Malaltia Inflamatòria Intestinal de l'hospital Josep Trueta de Girona atén unes 900 persones per malaltia de Crohn o colitis ulcerosa, dues patologies cròniques causades per un desequilibri entre la flora intestinal i el sistema immunitari que acaba inflamant de forma descontrolada els budells.

Es calcula que en tota la demarcació de Girona hi ha entre 3.000 i 4.000 persones que pateixen aquestes malalties, que es detecten sobretot en persones joves dels països desenvolupats, i els únics tractaments que hi ha actualment es concentren en evitar els brots i escurçar-ne l'activitat, en cas que apareguin. Moltes vegades s'ha de recórrer a la cirurgia, però les operacions mai han arribat a fer desaparèixer aquestes malalties.

Per tal d'explicar els principals problemes que comporten aquestes malalties en el desenvolupament laboral i educatiu, l'hospital Trueta ha organitzat unes jornades centrades en la Malaltia Inflamatòria Intestinal els dies 25 i 26 de febrer. L'objectiu és organitzar més una tertúlia que una sessió acadèmica.

En l'organització hi ha participat l'Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya (ACCU Catalunya) i el Servei de Digestiu de l'hospital Trueta i de l'hospital de Santa Caterina de Salt. A més, l'hospital també acollirà una exposició titulada «De vàter en vàter» del fotoperiodista Martí Fradera. Fradera, que també pateix inflamacions intestinals, presenta una sèrie d'autoretrats per mostrar què suposa viure amb aquesta malaltia. D'aquesta manera, es vol conscienciar a la gent de l'angoixa que produeix estar sempre pendent de si hi ha un lavabo a prop, per si es produeix un brot de la malaltia.

De fet, el 2014 el Trueta i l'ACCU van engegar la iniciativa No puc esperar en què es reparteixen carnets als pacients d'aquestes malalties i en cas que ho necessitin poden entrar a bars i botigues de la ciutat per utilitzar el seu lavabo. Són persones que pateixen malalties inflamatòries intestinals, pacients ostomitzats, colectomitzats o intervinguts per càncer de recte.

En aquests quatre anys ja s'han repartit més de 300 carnets: 247 són per pacients seguits des de la Unitat de Malaltia Intestinal Inflamatòria del Trueta, 27 pels atesos al Santa Caterina, 21 per pacients d'altres patologies i 12 que han fet la transició de la pediatria a la medicina de l'adult a l'especialista en digestologia— durant aquests anys.