La circulació torna a la normalitat a Olot

Després de tenir tallada durant 10 hores l'entrada a Olot per la pujada a la Solfa, els CDR han marxat en direcció a la seu d'Òmnium Cultural per veure plegats la declaració de Jordi Sánchez. A les 18 hores hi haurà una concentració al Parc de les Mores per la manifestació als Jutjats d'Olot.

Durant el matí, el tall ha provocat retencions de camions al vial Sant Jordi i a la C-152 entre les Preses i la Vall d'en Bas. Pel que fa als turismes que volien entrar o sortir d'Olot en direcció a les Preses o la Vall d'en Bas, molts han optat per l'alternativa de la carretera Parcel·lària que condueix a la C-152, al terme de les Preses. La Teisa ha suspès els viatges a Barcelona i Vic per la C-37 (Túnels de Bracons) i a primera hora del matí el transport escolar que havia de passar per la Solfa va quedar afectat.

Al centre, la major part del comerç ha tancat tot el dia amb excepcions. El trànsit de vianants ha estat normal.