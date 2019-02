El Pla de l'Estany impulsa ajudes per subministrar aigua a gent amb pocs recursos

El Consell Comarcal del Pla de l'Estany va signar aquest dimarts un conveni de col·laboració amb l'empresa Aigües de Banyoles, SAU, que subministra l'aigua potable a la ciutat de Banyoles, per la concessió d'ajudes a abonats al subministrament d'aigua potable amb pocs recursos. En el conveni signat, s'ha acordat que Aigües de Banyoles aporti al Consell Comarcal una ajuda econòmica de 5.000 euros per cobrir part de la factura d'aigua a famílies que tenen necessitats econòmiques. La previsió és que el conveni signat al febrer sigui vigent fins al 31 de desembre d'enguany. L'objectiu d'aquest acord és enfortir la col·laboració entre entitats per millorar el benestar social de la població de la comarca.