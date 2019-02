Els antiavalots que van anar a Medinyà duien equips "totalment desfasats"

Els sindicats policials SAP-FEPOL i USPAC han criticat les condicions dels agents antiavalots que es van desplegar a comarques gironines durant aquest 21-F. El portaveu del SAP-FEPOL, Toni Castejón, assegura que els efectius de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) que van anar al tall de l'autopista AP-7 a Medinyà duien un equip de protecció "absolutament desfasat". Subratlla que, per exemple, no portaven colzeres i que això va suposar que patissin "lesions" que es podrien "haver evitat" (per exemple, quan els manifestants els llançaven troncs). Per la seva banda, el portaveu de l'USPAC, Josep Miquel Milagros, carrega contra els comandaments del cos per haver obligat els set equips de l'ARRO a allargar jornada sense avisar-los amb antelació "quan ja se sabia que a la tarda hi havia una manifestació convocada a Girona".

Crítiques dels sindicats policials per les condicions en què es van trobar els agents de l'ARRO aquest 21-F durant la vaga general. El SAP-FEPOL subratlla que, a diferència dels efectius de la Brigada Mòbil (Brimo), els antiavalots que van anar a desfer el tall de l'autopista AP-7 a Medinyà no duien els equips de protecció adequats. "Se'ls tracta com uns ARRO de segona quan la feina que estan fent és de primera", afirma Castejón. El portaveu sindical critica que, entre d'altres, els cascos dels antiavalots tenen les viseres ratllades, les armilles antitrauma són obsoletes i tampoc porten proteccions als braços i cames (cosa que sí passa amb els agents de la Brimo).

Per al portaveu del SAP-FEPOL, no portar colzeres va suposar que "com a mínim dos ARRO" patissin ferides quan els manifestants "van llançar-los troncs" i altres objectes. "No és de rebut que, a hores d'ara, efectius d'ordre públic, per pocs que siguin, pateixin lesions per no dur el material de protecció adequat", critica el sindicat. Per això, Toni Castejón reclama al Departament d'Interior que equipi els ARRO "com cal".

Obligar-los a fer més hores

Per la seva banda, el sindicat USPAC carrega contra els comandaments policials –en concret, el comissari i cap de la Regió- per haver obligat els ARRO a allargar la seva jornada laboral. Assegura que els set equips d'antiavalots van començar a treballar a les cinc del matí (per prevenir talls a les carreteres o l'ocupació de l'AVE) i que van plegar a un quart de deu de la nit, després de la manifestació multitudinària a Girona.

Per al sindicat, allò que no és presentable és la "mala planificació" que hi va haver, perquè inicialment s'havia comunicat als ARRO que plegarien a les cinc de la tarda. Però ahir se'ls va obligar a allargar l'horari fins al vespre. "I això, sabent que hi havia una manifestació convocada, un fet totalment previsible", subratlla Milagros.Per a USPAC, això demostra una "gestió pèssima" i, a més, "vulnera la normativa". Perquè la manifestació no era un fet sobrevingut (com pot passar en altres ocasions) sinó que ja se sabia amb antelació.