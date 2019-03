Manifestació contra una parada de VOX a la plaça del Mig d'Olot

Unes 150 persones d'una coordinadora antifeixista s'han manifestat contra els membres d'una parada de VOX a la plaça del Mig d'Olot. Els manifestants han cridat consignes antifeixistes davant dels agents dels Mossos d'Esquadra que s'han desplegat a les entrades de la plaça per evitar que els dos grups entressin en contacte.

Després d'una crida a través de les xarxes socials i per telèfon mòbil, a les 9 del matí ha començat la concentració de la coordinadora. En primer lloc, els concentrats han fet un esmorzar popular davant de l'església de Sant Esteve. A partir de les 10 hores del matí, han començat a cridar consignes. Segons ha explicat un dels activistes presents, per no donar normalitat a un acte electoral de VOX.

La plaça del Mig és rodona i té dues entrades, una pel carrer Antoni Llopis i una altra pel carrer Sant Esteve. Davant de cada entrada, hi havia efectius de la Àrea de la Brigada Mòbil dels Mossos (BRIMO) i de les Àrees Regionals de Recursos Operatius (ARRO). Han comptat que hi havia unes 6 furgonetes.

Al voltant de les 11 del matí, els membres de VOX han parat una taula amb una bandera catalana i una altra d'espanyola, a banda i banda. Hi havia el candidat del partit per Olot, Ignasi Mulleras, i el candidat per Girona, Alberto Tarradas. Els representants de VOX no han fet declaracions i han procurat lliurar propaganda als pocs vianants que travessaven la plaça. En tot moment, el pas de vianants i de periodistes d'una banda a l'altra de la plaça ha estat obert.