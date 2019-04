Roben una ambulància a Llagostera i la cremen a Caldes de Malavella

Ambulància de la Creu Roja cremada per dins, ahir.

Ambulància de la Creu Roja cremada per dins, ahir. acn/Cedida El Poll TV

Els Mossos d'Esquadra investiguen el robatori d'una ambulància aquest dissabte al matí a Llagostera, i que va aparèixer parcialment cremada una estona més tard a la urbanització Mas Casadevall de Caldes de Malavella.

Segons informa El Poll TV, els responsables es van emportar el vehicle que estava estacionat a la plaça Catalunya de Llagostera. Aleshores, el conductor va informar ràpidament la policia, que va muntar un dispositiu per trobar-la. Una estona més tard, va ser un repartidor de bombones de butà el qui va advertir els agents que estava cremant. Els investigadors sospiten que ho han fet per esborrar les empremtes.

Segon informen fonts de la Policia Local, s'estaria revisant una càmera del municipi on apareixeria el conductor de l'ambulància i el presumpte autor dels fets. El mateix cos de policia va fer una crida a les xarxes socials per trobar l'autor. «Demanem la col·laboració ciutadana per poder identificar l'autor del robatori d'una ambulància de la Creu Roja aquest matí (ahir) a la plaça Catalunya de Llagostera. Moltes gràcies. 972 80 55 80 o a policia@llagostera.cat».