El fiscal demana presó sense fiança per l'assassí d'Olot

El fiscal ha sol·licitat l'ingrés a presó provisional sense fiança per un delicte d'assassinat per a l'agent de la policia nacional detingut dissabte per matar la parella a trets al pis d'ella, al carrer Verge de la Guia d'Olot. El jutjat d'instrucció 1 d'Olot, que porta els casos de violència domèstica, s'ha traslladat aquest dilluns a l'hospital Trueta de Girona per prendre declaració a l'arrestat, que s'ha acollit al seu dret a no fer-ho.

Segons fonts de la investigació, la matinada de divendres a dissabte l'home va disparar la seva arma reglamentària fins a set vegades i la víctima tenia diverses ferides de bala, almenys tres dels projectils li van impactar al cap. El policia està ingressat en estat greu perquè després de perpetrar l'atac, segons els investigadors, es va intentar suïcidar d'un tret al cap.

L'home, originari de Madrid, té 38 anys i estava destinat a la comissaria de Camprodon (Ripollès). El fiscal Enrique Barata ha sol·licitat que ingressi a presó sense fiança com a presumpte autor d'un delicte d'assassinat. La defensa s'hi ha oposat. A més, el seu advocat ha sol·licitat que s'analitzin mostres de sang i d'orina del sospitós per determinar el possible consum de tòxics.

Segons fonts del cas, la parella mantenia una relació des de feia aproximadament un any i mig. La dona tenia 44 anys i dos fills. Alguns testimonis han dit als investigadors que tenien una relació conflictiva, amb humiliacions d'ell cap a la dona i discussions.

Segons la cronologia dels fets que han pogut traçar els investigadors, la filla de 24 anys de la dona i el seu xicot van arribar al pis, situat al número 24 del carrer Verge de la Guia d'Olot, cap a la una de la matinada de dissabte. Mitja hora més tard, va arribar la víctima sola. Llavors, la filla i la seva parella van anar a dormir a una habitació situada en un extrem del pis mentre la dona es va quedar desperta.

Cap a les tres de la matinada, uns veïns que van sentir crits, una discussió i cops forts van avisar la policia. Les mateixes fonts indiquen que fins al pis s'hi van traslladar agents tant de la Policia Municipal com dels Mossos d'Esquadra però ningú va obrir la porta de l'immoble i tot estava en silenci.

Cinc hores més tard, a les vuit del matí, la filla es va aixecar de dormir i a l'habitació de la seva mare, estirat al llit, hi va veure el policia ple de sang. Mentre l'home s'aixecava i anava al lavabo per netejar-se la ferida, la noia va anar fins a la cuina i allà va trobar el cos de la seva mare.

La noia –que té un germà de 14 anys que aquella nit estava amb el seu pare- va alertar una tia seva i van trucar a la policia. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a les 8.20 del matí. Quan els agents van arribar al pis, van detenir el sospitós i els serveis sanitaris el van traslladar a l'hospital. Primer a l'hospital d'Olot i, després, al Trueta a Girona.

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos a Girona va obrir una investigació. Els investigadors situen el crim a la cuina, on van localitzar l'arma reglamentària de l'agent que s'havia disparat set vegades, buidant la meitat del carregador. La víctima, que anava amb pijama i bata, va rebre diversos impactes de bala. L'agressor li va disparar almenys tres projectils al cap, un al coll i també té un impacte de bala al braç.

A les dues de la tarda de dissabte, després de l'aixecament de cadàver, la funerària va traslladar el cos de la víctima fins a l'institut de medicina legal de Girona on li faran l'autòpsia.

Els Mossos d'Esquadra custodien el policia a l'hospital Trueta, on continua ingressat.