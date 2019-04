El detingut per l'assassinat de la seva dona a Olot és agent de la Policia Nacional

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un home de 38 anys, de nacionalitat espanyola i veí d'Olot (Garrotxa) per la mort d'una dona. Es tractaria, segons ha pogut saber l'ACN, de la seva parella.

El detingut és agent de la Policia Nacional. La víctima podria haver mort pels trets d'una arma de foc.

Al voltant de les 08.20h, la policia ha rebut l'avís que s'havia localitzat el cos sense vida d'una dona dins del seu domicili de la localitat de Sant Cristòfol les Fonts, a Olot, amb signes de violència.

Diverses dotacions policials s'han desplaçat al lloc dels fets. A l'interior del domicili hi havia un home que ha estat detingut per aquests fets. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert una investigació per esclarir les causes de la mort.

La filla de 14 anys, que en el moment dels fets no es trobava dins del domicili, ha estat la que ha donat l'avís. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert una investigació.

Segons fonts de la investigació, l'home ha disparat a la víctima i, després, s'ha intentat suïcidar d'un tret al cap. Els Mossos d'Esquadra l'han detingut i els serveis d'emergències l'han traslladat a l'hospital Trueta de Girona on està ingressat en estat greu però no es tem per la seva vida.

L'home té 38 anys, és de nacionalitat espanyola i veí d'Olot. Segons les mateixes fonts, l'home és agent de la Policia Nacional i està destinat a Camprodon. Segons els veïns, l'home i la víctima tenien una relació sentimental des de fa dos anys.

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra a Girona ha obert una investigació. La comitiva judicial s'ha traslladat fins al pis on al llarg del matí la policia científica ha estat recopilant proves. A les dues de la tarda, la funerària ha traslladat el cos de la víctima a l'institut de medicina legal, on li faran l'autòpsia.

La investigació, tutelada pel jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia d'Olot, es troba sota secret de sumari.