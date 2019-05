La Festa Major de Celrà recupera la Baixada de Carretons

La Festa Major de Celrà ja ha donat el tret de sortida a un bon grapat d'activitats que petits i grans podran gaudir a diversos espais del poble durant prop d'una setmana. Durant prop de cinc dies han tingut lloc activitats d'escalfament, com ara la celebració del Dia Internacional de la Dansa i una jornada de màgia amb el Mag Lari, entre d'altres. I de fet no serà fins aquest divendres quan la festa s'iniciarà oficialment, amb el pregó institucional i el posterior popular que vindrà acompanyat del «xupinasso».

Són dies de gresca i de molt moviment als carrers i places, i que tal com expressa l'alcalde i regidor de Cultura del municipi, Dani Cornellà, són conseqüència de l'empenta de la suma d'entitats i de persones que es bolquen en l'organització d'activitats per a tots els gustos i edats. Cornellà assegura al programa de la festa que Celrà és un «poble obert i integrador, amb una festa canviant i dinàmica que incorpora constantment noves propostes». Precisament, el jovent podrà tornar a gaudir de la Baixada de Carretons, que enguany l'entitat Jovent de Celrà ha tornat a posar en marxa després de diversos anys sense organitzar aquesta activitat. La Torre Desvern, que l'any passat va ser una de les protagonistes de la festa per la seva reobertura, serà avui l'escenari on s'exposaran tots els carretons que hauran dissenyat els mateixos participants. Guanyarà qui arribi abans a baix -amb el carretó inclòs. El pati gòtic de la Torre Desvern serà lloc de trobada del pícnic musical que l'entitat juvenil ha tornat a organitzar per segona vegada. Tal com anuncia l'activitat, consistirà a obrir l'espai a tothom que vulgui gaudir de música i que es porti el seu propi menjar. Funcionarà a través d'un sistema de taquilla inversa, i a més hi haurà servei de barra. En la programació juvenil tampoc hi mancarà el Correbars per diversos indrets del municipi.

Tal com ja va succeir l'any passat, enguany la Torre Desvern obrirà el seu pati gòtic als visitants i serà seu d'una mostra d'art de l'artista Joan Carolà Ros (1a època: 1991-1998) i de Victòria Gurt i Vilarrasa (objectes vells reciclats).

L'entitat Celrà s'Engalana no faltarà a la cita anual de festa major d'omplir, a partir del divendres, diversos espais interiors i exteriors del municipi de motius florals en la XXIII Mostra Passejant pels Patis. L'activitat comptarà amb el suport de diverses escoles del municipi, que també faran els seus propis muntatges. En la mateixa línia l'entitat ha organitzat per al dissabte una exposició de rams de flors i un concurs de fotografia al Teatre l'Ateneu que l'endemà tindran cadascun la seva respectiva entrega de premis. La mostra s'allargarà fins al proper dilluns, quan tindrà lloc l'acomiadament de la festa amb una arrossada popular i un concert a càrrec de l'Orquestra Maravella. El piromusical tornarà a omplir de llum l'última nit de festa, i vindrà acompanyat d'una traca potent.



Nits joves

Un dels plats forts de les festes majors és sens dubte el repertori musical nocturn que sol atraure un públic juvenil. Enguany l'envelat encetarà la primera de les dues nits joves amb dos grups de versions que es troben en plena expansió pel territori i que ja s'han consolidat a les festes majors catalanes, els gironins Pelukass i els manresans Zàping Catalonia.

La segona nit serà la més potent, ja que l'encetarà Zoo, el grup valencià que explora el rap, hip-hop, ska i rock amb molt èxit arreu de l'Estat. La nit seguirà amb l'actuació dels gironins President Xai, guanyadors del concurs de música emergent de Girona Intro 2018.