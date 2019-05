Sol, flors i castells a la Fira del Primer de Maig d'Olot

La gent va omplir el Firal Petit per passejar, per mirar i per gaudir dels espectacles de dansa del gimnàs Àrea.

Molta gent pels carrers i per la gran avinguda que conformen el Firal, el Firal Petit i el Firalet. Les persones caminaven tranquil·les amb la mirada despreocupada i amb els jerseis trets. Gaudien de l'escalfor del sol, de les flors, dels bonsais, dels castells humans, de la fruita, de la roba, dels jocs infantils, dels cotxes nous, dels cotxes d'ocasió, dels cotxes per a nostàlgics i dels balls.

Geranis, pensaments, gladiols i roses vestien les portes, s'enfilaven cap a l'àngel de la font com heura. En verd, blanc i vermell feien costat al nen que busca la lluna al cel i no la troba, de l'escultora Anna Manel·la. És l'Emprimavera't, organitzat per l'Associació de Comerciants d'Olot i que durarà fins diumenge.

Els dotze muntatges florals decoraven el centre i donaven vivacitat a la fira, que rebia la primavera en color. El vermell de les maduixes del Maresme ressaltava entre la fruita brillant i ufana de les parades del Firal. En l'exposició d'ahir hi havia el planter que ha d'omplir d'enciams, d'albergínies, carabassons, tomàquets i pebrots els horts, en l'estiu que ahir ja es notava i que vindrà ple de prunes, préssecs i nectarines.

L'estiu estava de ple en les parades de roba que s'estenien al Firalet. Més de cent parades d'on penjaven camises, bruses, pantalons... Peces de roba que eren observades per la mare que empenyia el cotxet del nadó. El Firal Petit convertit en escenari i graderia convidava els vianants a seure i esperar que una trentena de noies vestides de blanc fessin una demostració de dansa.

Més aturada era l'exhibició de cotxes feta per sis concessionaris. Els vehicles ocupaven una banda del Firal i tenien un aparador d'excel·lència a la plaça Rector Ferrer per ser admirats des de les escales de Sant Esteve. Els castellers feien pinya perquè l'enxaneta pugés al cim, on es dominen els balcons, les finestres i les boques dels carrers del Nucli Antic que porten fins a l'Hospici.

Les grans portes obertes del vell edifici convidaven a entrar per veure l'exposició d'arbres petits de la mostra de bonsai organitzada per l'Associació Garrotxina del Bonsai. Clàssics també eren els Mini Morris exposats a una banda del Firal per Motor Antic Garrotxa. Amb quaranta o cinquanta anys els petits vehicles que van marcar època i van ser símbol de generacions es mostraven nets i brillants, com sortits de la fàbrica de la British Motor Company, a Longbridge.

A la tarda, va haver-hi desfilada de models al Casino a càrrec de cal Marxant i actuació solidària del grup Doctor Prats, a la sala del Torín.