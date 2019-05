Els partits de l'Ajuntament de Ripoll giren l'esquena a les llistes «xenòfobes»

Els quatre partits que formen part del consistori ripollès van signar un acord per bloquejar les dues candidatures que consideren com a xenòfobes i que es presenten a les eleccions de Ripoll. Junts per Ripoll, ERC, la CUP i PSC van escenificar un front comú per no donar protagonisme ni a Front Nacional de Catalunya ni a Som Catalans. La número dos de la CUP, Rebeca Galavís, va llegir un manifest comú, destacant l'oposició frontal a propostes que alimentin discriminacions de cap mena al municipi.

En l'acte que es va fer un cop acabat el plenari de dimarts passat, hi van participar també els regidors Joaquim Colomer (JxR), Roger Bosch (ERC) i Anna-Belén Avilés (PSC).

Durant el ple la regidora de seguretat va informar que s'ha aixecat acta i obert un expedient per la concentració que es va fer davant de la mesquita del carrer Progrés de Ripoll per part de SOM Catalans. L'alcalde, Jordi Munell, també va afirmar que l'Ajuntament no els va donar autorització per manifestar-se públicament, tal com s'havia acordat amb una moció antifeixista que van signar fa uns mesos tots els partits amb representació a Ripoll.