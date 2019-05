La Coordinadora d'ONGs Solidàries de Girona celebra 25 anys

La Coordinadora d'ONGs Solidàries de les comarques gironines i l'Alt Maresme aprofita avui la seva jornada anual per celebrar el 25è aniversari, en una trobada al Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí. L'objectiu és fer balanç, però també plantejar les estratègies de futur en matèria de solidaritat a Girona.

Des de la seva fundació, entre les fites més destacades de l'entitat, hi ha l'organització d'una marxa el 1999; una consulta social sobre l'abolició del deute extern, l'any següent; una cibermanifestació pels drets humans, el 2007; una campanya d'emergència per ajudar els damnificats de l'huracà Mitch, el 1998; diverses protestes; una acampada per demanar el 0,7% dels pressupostos per a cooperació; i la recepció del Premi Solidaritat de l'Institut de Drets Humans de Catalunya, el 2014.

Manel Mesquita i Jaume Soler, Nic, obriran la jornada «fent memòria» i, al migdia, s'obrirà un espai de treball sobre gènere, migracions i interculturalitat, cultura de pau, cooperació al desenvolupament, drets humans i educació per al desenvolupament.