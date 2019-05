«És una malaltia que esgota, la passes sola perquè hi ha molta incomprensió»

«És una malaltia que esgota molt, sempre et trobes malament i la passes sola perquè la gent no t'entén i tampoc vols fer patir l'entorn», explica la Rosa Àlvarez, una pacient amb endometriosi de 45 anys. «La menstruació sempre m'ha fet mal, amb 15 anys em desmaiava i tot; vaig anar al ginecòleg, que em va donar anticonceptius per regular-la», assenyala. «Els dolors van anar a més, després de tenir relacions sexuals i en orinar o defecar», continua, i per això va tornar al metge, que inicialment li va diagnosticar un càncer de còlon. Després de demanar una segona opinió mèdica, va tenir el diagnòstic d'una endometriosi severa el 2014, amb 40 anys. La malaltia la va dur al quiròfan i actualment està en tractament; si no funciona, podrien tornar a intervenir-la. Va intentar ser mare, de forma natural i amb fecundació in vitro, però no va funcionar. «El metge em va dir que la malaltia ho havia fet pràcticament impossible», afirma, i la situació li va provocar una depressió. «Vaig agafar dues baixes i vaig demanar canvis a la feina perquè no em trobava bé, però em van fer fora perquè la gent no és sensible a la malaltia», segueix.

«Quan estàs malament la vida social es redueix a zero, tens dolor i alts i baixos emocionals; amb les regles sempre hi ha una incomprensió i la gent es pensa que et queixes perquè sí», explica, i assenyala que ara ha trobat suport a l'associació Endo&Cat, amb especialistes i altres afectades, «que ajuden a sentir-te menys sola». «Ara és una sort per a les joves tenir una unitat així a Girona, que conegui la malaltia i ajudi a difondre-la a la societat», diu.