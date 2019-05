Les dones que pareixen per cesària tenen més depressions, segons un estudi del CatSalut

El percentatge de dones amb diagnòstic de depressió després d'un part augmenta amb el grau d'instrumentalització del procés, i afecta el 6,8% de les dones que pareixen per cesària enfront del 5,8% dels parts vaginals instrumentalitzats -usant per exemple espàtules, fòrceps o ventosa-, i el 5,65% en els no instrumentalitzats, que inclouen parts amb epidural, episiotomia i naturals.

Així ho conclou un informe del Servei Català de la Salut, que ha analitzat l'ús de recursos sanitaris segons el tipus de part entre 2014 i 2016 a Catalunya, i que ha detectat un major ús d'antidepressius en les dones que han passat per una cesària, explica l'expert en salut reproductiva Ramon Escuriet.

L'informe s'ha basat en dades de parts d'un sol nen i gestació a terme, en dones primerenques amb embarassos no complexos, i ha vist que s'usen més recursos durant el primer trimestre postpart en els parts vaginals instrumentals i les cesàries, amb més ús de l'atenció primària, les urgències, les consultes d'especialistes i els antibiòtics.

El major augment es dona en l'ús d'analgèsics, amb prop del doble en cesàries que en parts no instrumentals, i tant en cesàries com en parts instrumentals han detectat una taxa superior d'ús d'antidepressius, que en el cas de les cesàries es manté en el primer any postpart: «És una cosa que ens obliga a analitzar què està passant, perquè no esperàvem trobar-ho».

L'estudi detecta grans diferències entre hospitals amb referència a la medicalització: «Ens fa pensar que de vegades es pot evitar. Si analitzem les dones segons les seves condicions, no hauria d'haver-hi diferències entre hospitals» en les cesàries o l'ús de fòrceps o espàtules, instruments que fan que el sòl pèlvic sofreixi més.

«De vegades, la cesària acaba sent una conseqüència. El part necessita comprensió i acompanyament, i el sistema ha de posar recursos perquè la dona estigui ben acompanyada i pugui tenir el procés el més normal possible», ha reflexionat.

A aquest efecte, han inclòs en el nou protocol d'embaràs preguntes per detectar risc de depressió en el postpart, alhora que recomanen que les intervencions s'usin quan són necessàries i hi ha riscos, i incorporaran recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per evitar la instrumentalització en casos innecessaris.



La continuïtat

«És molt important la continuïtat en l'embaràs i el postpart amb una llevadora, i que la dona pugui escollir que estigui amb ella» durant el part perquè augmenta la confiança i afegeix calidesa al moment, cosa que pot aconseguir reduir l'angoixa i evitar medicalització innecessària.

Per reduir les cesàries innecessàries a la regió europea, l'OMS ha convidat un grup d'experts del CatSalut per desenvolupar un projecte amb recomanacions, i Escuriet ha explicat que també lidera un grup que participa en un estudi a Brussel·les sobre salut perinatal i risc de depressió postpart.