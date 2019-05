Els experts posen de relleu que Barcelona ha de liderar l'estratègia turística catalana

Promocionar Barcelona més enllà de la ciutat integrant la resta de territoris en la seva oferta turística i potenciar el consum de productes locals. Són les principals reclamacions que es van posar damunt la taula durant la jornada que es va dur a terme a Esadeforum, organitzada per la Fundació Jordi Comas i l'Aula d'Innovació Turística d'ESADE sota el títol Què demana en turisme Catalunya a Barcelona?. L'objectiu de la trobada era debatre sobre les necessitats del sector turístic català en relació amb la promoció turística de Barcelona, tenint en compte que la ciutat és l'epicentre de l'arribada de turistes de tot el món, i buscar sinèrgies que permetin potenciar Catalunya com a destinació turística.

Hi van participar com a ponents René Barbier, propietari del Celler Clos Mogador del Priorat; Josep Altayó, director general d'Agrícola Regional que gestiona els serveis turístics de l'Abadia de Montserrat; Martí Sabrià, director general de Grup Costa Brava Centre; Marc Gascons, xef del restaurant Els Tinars, amb una estrella Michelin, i representant del col·lectiu la Cuina de l'Empordanet; i Xavier Ubeira, director comercial de Baqueria. La trobada va comptar també amb la participació de la presidenta de la Fundació Jordi Comas Matamala, Carme Hospital, i del director general de Turisme de la Generalitat de Catalunya, Octavi Bono, que va cloure l'acte.

Els participants van reclamar que Barcelona exerceixi una capitalitat real en l'àmbit turístic i que en els seus paquets promocionals tingui en compte la resta de territoris per tal de poder diversificar i enriquir l'oferta. D'aquesta manera, segons van dir, la ciutat aconseguiria tenir una oferta complementària més atractiva que revaloritzaria Catalunya en el seu conjunt a escala internacional.

Martí Sabrià va recalcar que «Barcelona hauria d'entendre que Catalunya és més que la ciutat i caldria que contemplés el territori en el seu conjunt i entengués que és un bon complement a la seva oferta turística». Segons Sabrià «s'hauria d'establir una relació entre la ciutat i l'entorn, molt més eficaç».

Per la seva banda, Marc Gascons i René Barbier van coincidir a assenyalar que Barcelona hauria d'apostar més pels productors del territori i fomentar el seu consum entre tots els seus veïns, no només entre els turistes. «El gran atractiu de Catalunya és precisament la diversitat i qualitat de la seva oferta tant en paisatge i natura com en productes i això és un valor molt important que cal donar a conèixer», va dir Gascons. «A Catalunya en dues hores podem anar de la muntanya al mar i això en altres països és inviable», afegia.

Mentrestant, Barbier demanava a la ciutat de Barcelona una aposta ferma per promoure i comunicar la cultura del vi, un dels grans reclams del territori «molt més apreciat pels visitants que pels mateixos catalans».

Xavier Ubeira va explicar que els Pirineus són els grans desconeguts fora de l'Estat espanyol. «Hem d'arribar al milió d'esquiadors i necessitem Barcelona perquè ens coneguin», va assenyalar. Ubeira espera que la candidatura dels Jocs Olímpics d'Hivern per al 2030 ajudi els Pirineus a projectar-se internacionalment. Va reclamar millores en les infraestructures per facilitar la connexió entre la zona i l'àrea metropolitana.