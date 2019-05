Damià Calvet exigeix a l'Estat inversions i el baixador de l'AVE a l'aeroport de Girona

El conseller de Territori, Damià Calvet, exigeix a l'Estat que tiri endavant el baixador de l'AVE i faci inversions a l'aeroport Girona-Costa Brava per revertir el descens «preocupant» de viatgers. En un acte electoral de Marta Madrenas (PDeCat) a Girona, Calvet va dir ahir que estaran amatents perquè el futur Document de Regulació Aeroportuària (DORA) d'Aena i els plans d'Adif incloguin l'estació de l'alta velocitat, a més de millores a la terminal, la torre de control i el sistema de senyalització.

El conseller va recordar que l'aeroport del Prat està arribant «al límit» i que cal desencallar les inversions necessàries a Vilobí d'Onyar perquè es converteixi en la «quarta pista» del de Barcelona. A més, Damià Calvet va tornar a reclamar que la gestió de l'aeroport de Girona es pugui fer des del territori, perquè el model d'Aena és «molt centralitzat» i no el beneficia.

El conseller de Territori es va remetre a les estadístiques per posar de relleu que els aeroports de Barcelona i el de Girona-Costa Brava viuen a dues velocitats. En el que portem de 2019, El Prat ha crescut més d'un 6% en passatgers i ja ha superat els 15 milions. Per contra, l'aeroport de Vilobí d'Onyar ha perdut fins a un 13,9% de viatgers, i amb prou feines supera els 287.000. Calvet va assegurar que, mentre l'aeroport del Prat està «al límit», les xifres del de Girona «preocupen». El conseller no va amagar que part d'aquest descens es deu a la conjuntura econòmica, però també va dir que l'actual model de gestió hi té molt a veure.