La Generalitat estudia prohibir el pas de camions pel vial Sant Jordi d'Olot

El secretari d'Infraestructures de la Generalitat, Isidre Gavin, en declaracions a Catalunya Ràdio ahir, va plantejar la possibilitat de prohibir la circulació per l'avinguda Sant Jordi d'Olot. A més, Gavin va informar de l'aplicació de tot un sistema de mesuració de vehicles per analitzar els vehicles pesants de pas.

«Determinar quants són i quin és el destí d'aquests vehicles i, conjuntament amb Interior, plantejar el desviament d'aquests vehicles, prohibir-ne la circulació pel vial Sant Jordi i realitzar un control superior al que es feia fins ara», va exposar Gavin.

En la seva última compareixença, l'alcalde d'Olot, Josep Maria Corominas, va explicar que fa unes setmanes van acabar unes proves de control sobre el trànsit que cada dia passa per l'avinguda Sant Jordi. Les dades han determinat que passen significativament més camions per l'avinguda Sant Jordi que els que passen pels carrers del centre d'Olot. «Potser el doble», va quantificar.

L'alcalde va explicar que no han exposat les dades de les proves perquè són parcials. Va dir que exposaran les dades dels controls, a les quals tenen identificats els camions, quan també tinguin les que per la seva banda ha obtingut la Generalitat.

Va explicar que la Generalitat considera més fiables els seus comptadors de matrícules que el sistema d'identificació sobre la base de bandes posades al terra que ha fet servir l'Ajuntament.

En les declaracions, Gavin també va fer referència a la instal·lació d'un paviment reductor del soroll valorat en 350.000 euros a l'avinguda Sant Jordi.

A més, Gavin va exposar la seva confiança en un acord amb el govern del PSOE per cofinançar la variant d'Olot. Va definir la variant com «un projecte molt complex i que val molts diners». Va apuntar que la situació financera de la Generalitat «no ajuda per res, sinó tot al contrari». La variant és considerada la solució definitiva per al final del trànsit de vehicles de pas pels carrers d'Olot.