Una campanya de donatius reuneix 4.800 € per a la Fundació Mas Casadevall

Una campanya de microdonatius solidaris a favor de la Fundació Autisme Mas Casadevall, de Serinyà, ha reunit 4.800 euros donats per 93 particulars i empreses. Aquesta quantitat supera els 2.000 euros que s'havien fixat com a objectiu inicial. El crowdfunding s'ha dut a terme amb la col·laboració de l'Obra Social La Caixa.

Els 4.800 euros se sumaran als 3.000 euros aportats per l'Obra Social i es destinaran íntegrament a un nou forn de ceramista per coure les peces que fabriquen els nois i les noies de la Fundació Autisme Mas Casadevall, per després vendre-les.

Els microdonatius d'aquesta campanya s'han recollit a través de les oficines de CaixaBank al Pla de l'Estany, dels caixers automàtics, de Caixabank Now i del portal www.caixabank.cat.

Des de la Fundació Autisme Mas Casadevall s'ha agraït la solidaritat rebuda amb aquesta iniciativa, que els permetrà comprar un nou forn per al taller de ceràmica on els seus usuaris couen les peces de gres i altres materials a alta cocció.