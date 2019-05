Espanya 92.500 nous nacionalitzats

Fins a 92.501 persones han obingut la nacionalitat espanyola durant l'any 2018 a Espanya. La comunitat autònoma des d'on s'han tramitat més nacionalitzacions és la de Madrid amb 21.687 casos. I en segon terme hi ha Catalunya, on fins a 18.952 estrangers han aconseguit aquest estatus. I en el lloc tercer del podi hi ha Andalusia, amb 9.855 persones. Una dada que també crida l'atenció és el nombre de dones que obtenen la nacionalitat, durant l'any passat en van ser 50.616 i en canvi d'homes n'hi ha gairebé 10.000 menys, amb 41.885. Per procedència, els estrangers nacionalitzats majoritàriament són del Marroc, amb 26.784 persones. I el segon país és Equador (7.917).