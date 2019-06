Un projecte europeu vetlla per l'accés a l'habitatge de ciutadans amb discapacitat

La Fundació Support va presentar ahir a Girona un projecte europeu per definir les competències dels professionals sanitaris i socials que treballen en la inclusió de persones amb discapacitat a través de l'habitatge, d'acord amb els criteris de la convenció internacional que regeix els seus drets.

La iniciativa s'anomena Tophouse, es va posar en marxa el gener de 2018 a Brussel·les i aquest divendres s'ha exposat a una seixantena de professionals gironins, així com a integrants d'associacions de familiars. La Fundació Drissa també ha intervingut en un procés que s'ha treballat a Viena, Irlanda i Londres conjuntament amb diverses organitzacions socials.

Per defensar la importància de la detecció i l'avaluació de les necessitats de suport i habitatge per a persones amb necessitats complexes –tal com es va titular la jornada–, es va remarcar el risc de pobresa o d'exclusió social que pateixen les persones amb discapacitat. El projecte Tophouse aborda el repte de disposar d'eines pràctiques que ajudin a identificar les necessitats de suport, en intensitat, temporalitat i flexibilitat, de les persones amb discapacitat, respecte amb el lloc i la forma de viure.