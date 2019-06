Tres de cada quatre metges menors de 35 anys col·legiats a Girona són dones, una proporció que s'inverteix en el grup de més de 65 anys, amb un 79% d'homes, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística sobre els professionals sanitaris col·legiats, que assenyalen que Girona va tancar el 2018 amb prop de 2.900 facultatius.

Del total de col·legiats, una mica més de la meitat, el 51,1%, són dones. La proporció, però, varia substancialment depenent de la franja d'edat, amb grups altament feminitzats entre els professionals més joves i amb majoria masculina entre els més veterans.

L'àmplia presència d'universitàries als estudis de Medicina des de fa anys es tradueix en el fet que a la franja de menors de 35 anys la proporció és de tres metgesses per cada metge -312 dones i 109 homes. En el grup de 35 a 44 anys el 67,2% són dones i, a partir d'aquí, el percentatge de facultatives es va reduint paulatinament, amb un 56,6% en el tram de 45 a 54 anys, per fer un tomb en el següent.

Segons les estadístiques de l'INE, en el grup de professionals que va dels 55 als 64 les dones ja són minoria, amb un 41,49% del total, i la distància creix encara més en els trams amb edats més altes. En la franja de 65 a 69, comptabilitza 77 dones (29,4%) i 185 homes, i en el de més de 70, hi ha un 12% de facultatives.

Lògicament, aquestes proporcions també es traslladen si ens fixem en el grup de professionals en exercici i els que estan jubilats. De les 2.391 persones en actiu actualment, 1.370 són dones (el 57,3%) i 1.021, homes. En el cas dels 493 jubilats, hi ha 105 dones (el 21,3%) i 388 homes.

Pel que fa a la demografia de la professió mèdica gironina, el grup més nombrós de metges -homes i dones- se situa entre els 55 i els 64 anys, on es concentren el 27% dels col·legiats.

Ja fa anys que el Col·legi de Metges alerta de l'envelliment del col·lectiu, amb una quarta part dels professionals que es jubilaran en els propers anys, cosa que incidirà en el dèficit d'especialistes que ja pateixen alguns centres sanitaris de la demarcació.



Xifra rècord de metges

Les estadístiques de l'INE indiquen que Girona va registrar una xifra rècord de metges col·legiats. En total, a 31 de desembre del 2018, hi havia 2.884 professionals, un 9,37% més de facultatius que el 2017, la qual cosa suposa la xifra més alta de professionals de medicina col·legiats a la província recollida per l'INE.

Segons les dades de professionals sanitaris col·legiats que publica anualment, Girona va tancar l'any 2000 amb 1.914, i des de llavors ha anat incrementant progressivament el nombre de metges i metgesses. Així, per exemple, el 2005 hi havia 2.205 professionals col·legiats a Girona i fa una dècada, el 2008, ja eren 2.440.

A partir d'aquell any, que coincideix amb l'inici de la crisi econòmica, la xifra ha anat fluctuant lleugerament entre els 2.500 i 2.600, fins a repuntar de nou a partir del 2015, amb 2.695 i el 2016, amb 2.738. Al 2017 hi va haver un 3,69% menys de metges que l'any anterior, amb 2.637 facultatius.

Amb tot, el col·lectiu sanitari més nombrós a les comarques gironines és el de la infermeria, amb 3.835 professionals col·legiats a 31 de desembre del 2018. La dada representa un 1,86% més que les 3.765 persones d'un any enrere.

Un dels perfils professionals que més col·legiats ha guanyat en el darrer any a la demarcació és el de psicòlegs, amb un 16,39%, perquè ha passat dels 183 del 2017 a 213 l'any passat. En el cas dels dentistes, l'INE en comptabilitza 493, un 3,57% més, mentre que de farmacèutics n'hi ha 918, un 2,23% més que un any enrere. A més, a Girona hi ha 544 veterinaris, 1.094 fisioterapeutes, 91 podòlegs, 241 òptics-optometristes, 93 dietistes nutricionistes i 224 logopedes, entre d'altres perfils professionals.