Aena inclou el baixador del TAV a l'aeroport en el seu pla d'expansió

Aena ha inclòs el baixador del TAV a l'aeroport de Girona en el seu pla d'expansió per als propers 20 anys. La seva voluntat és que la terminal de Vilobí pugui funcionar com a quarta pista de l'aeroport del Prat. El president d'Aena, Maurici Lucena, així ho va explicar ahir en una presentació a Madrid.

Aena planeja invertir uns 5.000 milions d'euros en el següent cicle inversor, que anirà de 2022 a 2026. I un dels projectes inclosos serà el nou baixador del TAV a l'aeroport de Girona, àmpliament reclamat pel sector empresarial i també per la Generalitat.

Lucena va explicar que els més beneficiats per aquestes inversions seran els aeroports d'Adolfo Suárez Madrid-Barajas i al de Josep Tarrellas Barcelona-El Prat, que tindran «diversos milions addicionals en els propers anys».

El màxim responsable d'Aena va explicar que el pla d'expansió servirà per ampliar la capacitat i adequar els aeroports amb projectes i obres per a expandir les infraestructures. Aquest projecte se centrarà tant en Barajas com al Prat, on ja s'han iniciat els treballs, i també en els aeròdroms de Palma, Tenerife Sud, Bilbao i Sevilla.

El projecte també contempla la nova estació d'autobusos a la T4 de Madrid, «que està molt ben pensada i molt ben situada», segons Lucena, per a facilitar el transport dels passatgers.

A més de la capacitat, Lucena va apuntar que un altre dels punts a millorar de la xarxa d'Aena són els serveis, un element fonamental davant d'«un client cada vegada més exigent». El projecte contempla la millora de la senyalització i nous punts d'informació, entre altres.

En aquesta mateixa línia, el president d'Aena va considerar que «cada vegada està més a prop el smartairport», i va anunciar la implantació de millores en els filtres de seguretat i processos d'embarcament, com a mecanismes de reconeixement facial per biometria o escàners de passaports.