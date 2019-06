infraestructures El futur baixador del TAV, clau per al futur de l'aeròdrom

El futur baixador del tren d'alta velocitat (TAV) a l'aeroport de Girona està cada vegada més a prop de ser una realitat, i podria servir per donar l'impuls definitiu a les instal·lacions de Vilobí, ja que a la pràctica les convertiria en una «quarta pista» del Prat, de manera que molts dels turistes amb origen o destí Barcelona podrien passar per les instal·lacions de Vilobí d'Onyar. Ara fa pocs dies, el Govern de l'Estat va anunciar que inclouria la construcció del baixador en el seu pla estratègic, tot i que no va especificar en quina data serà una realitat.

El baixador del TAV a l'aeroport ha estat àmpliament reivindicat per la Generalitat, que el considera «clau» per poder impulsar un futur tren de rodalies transfronterer, i també per sectors econòmics i empresarials de les comarques gironines.

La previsió és que la futura infraestructura se situï a uns 500 metres de la terminal gironina i que connecti amb la capital catalana en mitja hora, de manera que per a turistes i viatgers serà molt senzill desplaçar-se entre la capital catalana i l'aeroport gironí.