En llibertat l'activista detingut pel tall de l'AVE a Girona l'aniversari de l'1-O

L'activista arrestat dilluns arran de l'ordre de detenció dictada pel Jutjat d'instrucció 4 que investiga les mobilitzacions a Girona durant l'aniversari de l'1-O va sortir ahir en llibertat. Els Mossos van arrestar el jove quan, segons fonts policials, estava enganxant adhesius al Palau de Justícia de Girona.

Va passar la nit a comissaria i ahir al matí van traslladar-lo al jutjat, on es va acollir al seu dret a no declarar. El detingut és l'únic identificat a l'atestat dels Mossos d'Esquadra pel tall a les vies. La resta els va identificar i detenir la Policia Nacional el passat 16 de gener. Està investigat per desordres públics, atemptat a agent de l'autoritat i danys.

Els Mossos el van traslladar a la comissaria de Vistalegre, on va passar la nit i on es va convocar una concentració de suport. Aquest ha estat l'últim dels encausats per l'aniversari de l'1-O a qui el jutjat tenia pendent prendre declaració. El 15 de març ja ho van fer els altres divuit identificats. Entre els arrestats hi havia els alcaldes de la CUP de Verges i Celrà, Ignasi Sabater i Dani Cornellà, i el fotoperiodista Carles Palacio.

A banda dels investigats pels talls de l'AVE, el Jutjat número 4 de Girona també va ordenar arrestar un activista per suposadament haver irromput a la seu de la Generalitat de Girona i despenjar la bandera espanyola. Va ser detingut el 21 de març i va ser posat en llibertat després de negar-se a declarar.

Inicialment també hi havia implicada una menor, però finalment la seva causa es va arxivar.Ladillo

Ac si, ut cogitata praeclare eloqui possent,