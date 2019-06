«M'agrada molt l'àrea de fronteres i avui dia té una gran importància»

La inspectora de la Policia Nacional a Girona, Sara Teijeria s'ha convertit en la nova cap de la comissaria del CNP a l'aeroport. Es tracta de la dona que té una responsabilitat més alta a la província i és la segona inspectora que té el cos a Girona. Enguany se celeren els 40 anys de la incoporació de la dona al CNP hi destaca que a la Policia no hi ha diferències entre homes i dones.



Com és que va triar el destí de Girona? Què tenia d'atractiu?

És el meu primer destí i la Policia tal com funciona tan pots ascendir des de la base i vas pujant opositant. O bé si ets graduat ja pots opositar a l'escala d'inspectors. Jo he entrat per aquesta via, la de fora. Un cop que hi accedeixes has de passar un curs de dos anys a Àvila, després unes pràctiques, que vaig fer a Madrid. I en funció d'això després tens un escalafó, i en funció d'aquest, tens uns destins. El destí és la ciutat, no és l'aeroport. Jo vaig veure Girona i vaig pensar la Costa Brava és bonica i crec que ho disfrutaré. I una de les places era l'aeroport, el punt fronterer i m'agrada.

Què té d'especial dedicar-se a l'especialitat de fronteres?

M'agrada molt i té una importància avui en dia. Hi ha la problemàtica amb la immigració els fluxos migratoris, el control, entre d'altres. Es important i és una branca dins del CNP que tenim i l'aeroport és un punt fronterer atractiu.

Ja s'ha adaptat al nou càrrec?

L'1 d'abril vaig començar i el període d'adaptació requereix el seu temps. Però he de dir que estic molt afortunada perquè l'equip que hi ha pràcticament van sols. Coneixen tots els procediments, són gent molt disposada i preparada.

Aquest any fa 40 anys de l'entrada de la dona al CNP, hi ha diferències al cos si s'és dona?.

La Policia no deixa de ser un reflex de la societat. En ser funcionaris tenim la sort que els processos estan estipulats igual tant per la dona com l'home. El paper de la dona està assumit. El problema és la conciliació. ja que el CNP és a tot el territori i t'has de moure de casa i canviar de destí sovint.