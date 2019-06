Finalitzen els murals per un esport amb valors a Sant Julià

L'alcalde de Sant Julià de Ramis i Medinyà, Marc Puigtió, informa que ahir van quedar instal·lats tots els dibuixos elaborats per la il·lustradora Jorgina Juvé amb la intenció que el pavelló de Sant Julià pugui educar amb valors a partir de missatges a les seves parets.

El batlle apunta que aquesta és una iniciativa que va sorgir des del consistori, tenint en compte que Sant Julià ha entrat dins el pla d'Educació 360 graus. El mateix explica que van pensar que els 3 capgrossos de Sant Julià, elaborats per alumnes de l'escola Castellum, podrien ser els protagonistes dels diversos missatges destinats a cadascun dels usuaris del poliesportiu, com ara no insultar o gaudir mentre es fa exercici.