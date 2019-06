El fiscal demana 28 anys per l'home que va voler assassinar l'exdona a Olot

El fiscal demana 28 anys de presó per a l'home que va intentar assassinar la seva exdona a Olot i va apunyalar el seu cunyat a l'estómac quan intentava defensar-la. Els fets van tenir lloc la matinada del 7 de gener del 2017 en un pis del carrer Santiago Rusiñol de la capital de la Garrotxa. A més de la presó, el fiscal sol·licita que el processat es passi 14 anys en llibertat vigilada i que pagui una indemnització de més de 52.000 euros.

Els fets que ara arribaran a judici van tenir lloc fa dos anys i mig. El processat no acceptava que la seva dona hagués decidit separar-se'n. La dona, atemorida, havia decidit anar-se'n a viure a la casa la seva germana i el seu cunyat i va ser en el pis de la parella on va tenir lloc l'agressió. El 7 de gener del 2017 a la matinada el processat va irrompre al bloc, armat amb un ganivet. La trencadissa va fer que la seva exdona i el cunyat baixessin fins al portal. Va ser aleshores quan el processat va intentar clavar el ganivet al coll de la seva exparella i el cunyat va interposar-s'hi per defensar-la de l'agressió masclista. L'agressor va girar-se cap a ell i li va enfonsar el ganivet a la zona de l'estómac. L'home va haver de ser intervingut d'urgència i va estar-se dos mesos a l'hospital. Inicialment, el Jutjat d'Instrucció número 2 d'Olot va enviar l'atacant a la presó per dues temptatives d'homicidi, però el fiscal eleva la qualificació dels fets a dos delictes d'intent d'assassinat. El judici per aquests fets s'ha fixat inicialment per mitjans de juliol a la Secció Quarta de l'Audiència de Girona.