Enginyeria Biomèdica per dedicar-se a la recerca en medicina

Enginyeria Biomèdica és el grau que Júlia Ibañez Massa, la gironina de 17 anys amb una de les segones millors qualificacions de la selectivitat a Catalunya, vol estudiar el curs vinent amb la idea de treballar en la recerca mèdica. La nota de tall per entrar a aquests estudis de la Universitat de Barcelona no ha de ser un problema, perquè el seu 9,8 a les PAU li ha deixat una puntuació d'accés de 13,8.

Aquesta alumna de batxillerat científic de l'institut Jaume Vicens Vives va consultar el resultat de la selectivitat dimarts al vespre i, abans de «posar-me a saltar», explica que «va tornar a comprovar que era jo, que la nota era meva». Júlia Ibañez, que és de Girona i aquest estiu treballa venent tiquets per fer snorkeling a l'Estartit, va «sortir contenta» dels exàmens, però diu que no s'esperava tan bona nota. Encara que això no és nou per a ella, ja que al final de l'ESO va rebre una distinció de l'Ajuntament per ser una de les alumnes amb els millors resultats.

Sobre l'elecció del grau que vol cursar, explica que la biologia sempre ha estat entre les seves preferències, «però aquest any m'he adonat que també m'agraden la física i les matemàtiques»; i «l'enginyeria biomèdica ho combina una mica tot».

Ibañez es va preparar la selectivitat durant tres setmanes i, malgrat opinar que «és molt concentrat, són tres dies que ho has de donar tot» considera que «si has anat estudiant, els resultats s'ajusten a les notes que vas traient a batxillerat».

Estudis a banda, li agrada cuinar, llegir i, sobretot, practicar esport. Al febrer va canviar el bàsquet que ha jugat des de petita –a l'UniGirona des de 1r d'ESO– per l'atletisme al GEiEG. A la universitat vol continuar, però això ja ho veurà el curs vinent perquè ara ha de celebrar la nota de la selectivitat; «amb un sopar, potser», diu.