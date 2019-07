El Centre de serveis per a la gent gran El lliri blau de Riudellots de la Selva va celebrar la festa final de curs. Actualment el centre té una capacitat de 22 places gestionades per SUMAR. El lliri blau, que va obrir les portes el 2011, dona servei a persones majors de 65 anys amb la voluntat de millorar la seva qualitat de vida, tal com va destacar l'alcaldessa de Riudellots, Montserrat Roura.