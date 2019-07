Premien la contribució social de La Fageda als Estats Units

La cooperativa La Fageda ha rebut un premi als Estats Units impulsat per The Arbinger Institute per la seva contribució social. L'entitat garrotxina, que dona feina a uns 200 treballadors amb discapacitat, malaltia mental o risc d'exclusió, ha rebut un dels primers premis Turn the world outward Award (Canviant la mirada del món) que reconeixen persones, comunitats o entitats que «encarnen, cadascun en el seu àmbit, el que significa veure a les persones com a persones».

Aquest any, el premi s'ha atorgat a una persona, una comunitat i una organització. A més de La Fageda, el músic i activista afroamericà Daryl Davis ha rebut el premi Individual en reconeixement als seus esforços per comprendre i estendre llaços d'amistat amb membres del Ku Klux Klan; la ciutat de Mobile, Alabama, ha rebut el premi a la Comunitat pel seu treball per reintegrar a la societat a ciutadans amb un passat delictiu i reduir la seva reincidència.