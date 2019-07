Picaresca amb les targetes d'aparcament per discapacitats a Llagostera. La Policia Local de Llagostera ha comissat vuit documents de persones amb mobilitat reduïda (PMR) que s'utilitzaven de manera fraudulenta. Segons s'informa en un comunicat, en la majoria de casos les targetes eren de persones difuntes, caducades o bé les utilitzaven persones que no eren titulars de la targeta ni tenien cap problema de mobilitat.

La intervenció de les vuit targetes s'ha realitzat en el transcurs dels darrers dos mesos.

Actualment a Llagostera, hi ha reservades degudament senyalitzades 12 places per a persones amb mobilitat reduïda. Aquestes persones també poden fer ús de les zones de càrrega i descàrrega. La Policia Local recorda que aquesta pràctica és sancionable administrativament i/o penalment.

Aquest tipus de situacions també són perseguides en altres municipis gironins i, per exemple, a Salt l'any passat en dos mesos varen arribar a trobar 21 targetes d'aparcament fraudulentes per a persones discapacitades, algunes d'elles falsificades.