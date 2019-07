Maçanet de Cabrenys Circ, esport i concerts a la festa major d'estiu

Aquest cap de setmana el municipi de l'Alt Empordà va viure uns dies de celebració amb diverses activitats per a tots els públics. Els encarregats d'obrir els actes d'aquesta festivitat van ser el duet de rumba catalana Le Petit Comité. El dia més ple d'activitats va ser dissabte amb dues activitats relacionades amb el món de les arts del circ com a actes principals. Ahir hi van haver activitats més tradicionals i arrelades al poble, com són la missa, el vermut popular i les sardanes a la plaça de la Vila. Tot seguit Els Cantaires de l'Estany van amenitzar el vespre amb havaneres.