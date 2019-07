Les famílies de 90 nenes signen el compromís contra la mutilació genital femenina

Les famílies de 90 nenes de les comarques gironines van signar l'any passat el compromís per evitar la mutilació genital femenina. Aquest document se signa a les consultes de pediatria abans que la família viatgi als seus països d'origen, després d'un treball preventiu previ i una vegada revisades les nenes per garantir la integritat física i psicològica de les criatures.

De les 90 famílies signants l'any passat, 14 eren de Girona, 13 de Salt i 11 de Banyoles, entre d'altres municipis, i se sumen als documents signats en anys anteriors, que al 2017 van ser 85, que el 2016 van ser 114, i que el 2015 van arribar als 146. Majoritàriament les famílies només signen el compromís en una sola ocasió, abans d'un viatge i només el tornen a signar si consideren necessari per reforçar la voluntat de no mutilar, expliquen des del Departament de Salut.

Aquesta és una de les dades presentades en el transcurs de la reunió anual de les taules locals i del grup de treball provincial de prevenció de la mutilació genital femenina i dels matrimonis forçats, en què van participar 30 professionals entre representants de l'Agència de Salut Pública, dels departaments d'Afers Socials i Educació, a més dels Mossos d'Esquadra, l'Institut Català de les Dones o el món local o el Col·legi de l'Advocacia, que treballen amb les vint taules locals.

Aquestes taules les conformen diversos perfils professionals (treballadores socials, mossos, metges, infermeres, llevadores, professorat, tècnics de ciutadania o gènere...) que es coordinen i interactuen amb les comunitats practicants per prevenir la mutilació genital femenina i els matrimonis forçats empoderant dones, nenes i des de fa poc, també homes.

I és que en la trobada també es va informar dels resultats de la iniciativa de formar a homes de les comunitats practicants d'ablació per donar-los eines perquè puguin incidir com a agents de prevenció i canvi respecte a aquesta pràctica, iniciativa que es pretén estendre arreu de Catalunya.

Durant el 2018 es van formar a 14 homes, què en el mateix any ja van impartir quatre tallers a Celrà, Blanes, Cassà de la Selva i Palamós, en què van participar uns 50 homes més. La iniciativa, que l'està portant a terme l'entitat Jokkere Endam, va sorgir arran d'una reunió entre membres de la taula provincial i de diferents taules locals. Durant aquest 2019 s'està reforçant aquesta línia d'actuació iniciada amb els homes, i al mateix temps es continua treballant amb el col·lectiu de dones amb la col·laboració d'entitats com Legki Yakaru.



Unes 1.400 menors en risc

A la província de Girona hi ha unes 1.400 nenes menors d'edat en risc de ser mutilades perquè pertanyen a una comunitat que practica ablació; a la família, la mare i/o germanes més grans han patit mutilació; pertanyen a un grup familiar practicant que té molt present el mite del retorn al país d'origen... Aquestes nenes i famílies són d'especial atenció pels professionals que estan treballant en l'àmbit local preventivament per evitar una de les màximes manifestacions de violència masclista, amb gran impacte físic i psicològic i amb conseqüències a curt i llarg termini, ja que pot produir hemorràgies greus, problemes urinaris, infeccions o infertilitats.

La població originària de països on hi ha comunitats que practiquen la mutilació les trobem a Salt, Girona, Banyoles, Figueres, Blanes, Olot, Lloret de Mar, Cassà de la Selva i fins a 140 municipis més. Bàsicament provenen de Gàmbia, Senegal i Mali, tot i que aquesta tendència no és homogènia a tot arreu i, a més, una part creixent de les nenes que es troben en risc de ser sotmeses a la mutilació disposen de nacionalitat espanyola.

Pel que fa als matrimonis forçats, a la demarcació hi ha un protocol pioner d'abordatge intersectorial des del 2014, l'únic a Catalunya. Des de les taules locals, durant el 2018 es van treballar diverses casuístiques en aquest àmbit i, a més, des de l'entitat Valentes i Acompanyades es van formar 31 professionals de diferents àmbits.