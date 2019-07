Llagostera condemna la política d'acollida de refugiats de la UE

L'Ajuntament de Llagostera ha aprovat per unanimitat una moció impulsada des de les entitats locals Dones d'Arreu i Llagostera Solidària, en desacord a la política d'acollida de refugiats de la Unió Europea, l'Estat espanyol i de condemna al Govern italià per la seva actual política envers les ONGs que salven vides al mar mediterrani.

La moció ha estat aprovada per tots els grups amb representació municipal (ERC, CUP-Alternativa per Llagostera, Junts per Llagostera i PSC). A més, el plenari ha rebutjat també la detenció de l'activista Carola Rackete.