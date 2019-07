Tècnics de Renfe treballen per encarrilar el tren accidentat i poder-lo retirar aquest dimecres

Tècnics de Renfe treballen aquest dimecres per encarrilar el tren accidentat al túnel de Toses dimarts a la nit i poder-lo retirar durant la jornada. Hi ha un únic eix descarrilat. Adif haurà d'avaluar després els danys causats en la infraestructura abans de decidir quan es pot restablir el servei ferroviari. Mentrestant hi ha un servei alternatiu per carretera entre Ribers de Freser i Puigcerdà.

Un comboi de la línia R3 que es dirigia a Puigcerdà va descarrilar uns dos quilòmetres més amunt de l'estació de Toses, en sentit Puigcerdà, poc després de les nou de la nit. Hi viatjaven 38 persones comptant el conductor. Dos d'ells van ser atesos per crisi d'ansietat, però no hi va haver més afectacions.