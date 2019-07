S'inicien els tràmits del tram de via verda entre Sant Ferriol i Vall de Bianya

El Consell Comarcal de la Garrotxa i el Consorci de Vies Verdes han anunciat aquest dimecres que s'han iniciat els tràmits per a la construcció del tram que anirà des de Sant Ferriol fins a la Vall de Bianya i que s'ha batejat amb el nom de «Ruta del Fluvià». Farà 33,5 quilòmetres i permetrà connectar la ruta ciclista des de Girona, passant per Banyoles, Olot i fins a arribar a la Vall de Bianya, on hi ha la coneguda Ruta del Ferro i del Carbó i fins a Sant Joan de les Abadesses.

Aquest abril, el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha confirmat un ajut que permetrà cobrir els prop de 3 milions d'euros que costarà la construcció del tram. El Consell Comarcal, a més, hi destinarà més de 150.000 euros en la redacció del projecte definitiu.

L'any 2012 el Consell Comarcal va elaborar un projecte d'estudi del traçat que discorrerà paral·lel al Fluvià amb l'objectiu d'unir els diferents trams de via verda i incloure la Garrotxa en aquesta via cicloturista «estratègica» per al territori. La falta de finançament, però, va deixar el projecte en suspens. Des del territori i el Consorci de les Vies Verdes van seguir buscant els recursos per fer realitat l'obra. En un futur, es preveu que també es connecti amb Olot.