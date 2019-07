limfoafèresi Una donació de menys d'una hora

? Els donants que accepten formar part del registre són citats a un hospital amb banc de sang, com el Trueta, per obtenir una mostra de sang per poder estudiar el seu perfil de compatibilitat i la presència de cèl·lules T específiques contra els diferents virus. En cas que un pacient compatible necessiti les seves defenses, és citat de nou per fer la donació mitjançant una limfoafèresi, un procés que dura menys d'una hora. Se li col·loca una via a cada braç: s'extreu la sang per una, es passa per un separador cel·lular per obtenir els limfòcits, i la resta de components sanguinis se li retornen a la circulació per la via de l'altre braç.