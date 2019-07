Dia de mala mar pel fort vent que bufa a l'Empordà

Mala mar pel fort vent que bufa a l'Empordà.



S'ha arribat a una ratxa de 99 km/hora a Portbou i a Roses, a un cop màxim de 59 km/hora.



Segons el Meteocat, avui és un dia marcat per la tramuntana en molts punts de la Costa Brava, fet que es trasllada a un fort moviment marítim.



Aquesta situació ha generat per exemple, a l'Escala que es puguin veure banyistes que desafien algunes onades més altes de l'habitual.



Aquesta situació provoca que hi hagi fins a vuit banderes grogues al nord de la Costa Brava.



A l'especial Costa Brava es pot veure l'estat de les platges





A l'especial #CostaBrava del @DiarideGirona podeu consultar el color de la bandera de la vostra platja i tots els seus serveis:https://t.co/5dHVkUv2xA



Visor platges de #ProteccioCivil. Feu cas del color de la bandera i gaudiu d'una #platjasegura pic.twitter.com/l4kdY1CWLF — Protecció civil (@emergenciescat) 8 de juliol de 2019

Pla Alfa per avui dia 15 pic.twitter.com/uUg8WQXErR — Agents Rurals (@agentsruralscat) 15 de juliol de 2019

En aquest vídeo es pot veure la situació en aquest punt del litoral gironí, on les ràfegues de vent superen els 70 km/horaLa situació de fort vent també genera que els Agents Rurals avui publiquin que el Pla Alfa, a les comarques de l'Alt i Baix Empordà es trobi en nivell 2. I per tant, hi hagi alten aquesta àrea de la província. En especial, a la zona del Cap de Creus.